Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapan Vali Eldivan, "Gençlerimizin sağlıklı bireyler olarak geleceğe adım atmaları en büyük temennimizdir" dedi. Kendi hayatından örnekler paylaşarak, disiplinli ve bilinçli bir yaşamın başarıya giden yolda ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını da cevaplayan Vali Mustafa Eldivan'a Yeşilay Şubesi Başkanı Arif Akcan tarafından günün anısına plaket takdim edildi.

"Bağımlı Olsaydım, Vali Olamazdım" projesi kapsamında bağımlılıkla mücadeleye yönelik farkındalık etkinlikleri, çeşitli programlarla devam edecek.