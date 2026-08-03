BAYBURT GÜNDEM- İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından temin edilen ithal angus ırkı gebe düvelerle üretim faaliyetini sürdüren yetiştiricileri ziyaret etti.

Çiğdemtepe köyünde Yunus Efe ile Arpalı köyünde ise Nihat Kostik’e ait işletmelerde gerçekleştirilen ziyaretlerde, proje kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Üretim süreci hakkında bilgi alan Köse ve Şengün, yetiştiricilerle görüş alışverişinde bulundu.

Köse, projenin üretimin artırılmasına ve işletmelerin güçlendirilmesine katkı sağladığını belirterek, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.