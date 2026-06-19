Samsun’da düzenlenen Üniversitelerarası Bowling Türkiye Şampiyonası’na katılan Bayburt Üniversitesi Bowling Takımı; 5 Türkiye şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde ederek organizasyonu toplam 10 madalyayla tamamladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 15-17 Haziran 2026 tarihleri arasında Samsun’da gerçekleştirilen şampiyona, büyük bir heyecana sahne oldu. Bayburt Üniversitesi sporcuları; erkeklerde takım, üçlüler ve çiftler kategorilerinde; kadınlarda ise çiftler kategorisinde kürsünün en üst basamağına çıkarak turnuvanın en başarılı ekiplerinden biri olmayı başardı.

Erkekler kategorisinde yarışan Alperen Birsen teklerde Türkiye şampiyonu olurken, takım arkadaşı Demir Aydemir Türkiye ikinciliğini elde etti. Başarılarını çiftler kategorisinde de sürdüren Alperen Birsen ve Demir Aydemir ikilisi, bu alanda da Türkiye şampiyonluğunu göğüsledi. Üçlüler kategorisinde Alperen Birsen, Demir Aydemir ve Selahattin Ferhat Anık’tan oluşan ekip altın madalyaya uzandı. Takımlar kategorisinde ise Alperen Birsen, Demir Aydemir, Selahattin Ferhat Anık ve Juda Mba Abaga Mangue’dan oluşan kadro, sergilediği üstün performansla Türkiye şampiyonu unvanını kazandı.