Programa katılan Bayburt Valisi Eldivan, jandarmanın köklü tarihine ve üstlendiği kritik role dikkat çeken önemli açıklamalarda bulundu.

"Devletimizin En Köklü Kurumlarından Biri"

Törende konuşan Vali Eldivan, jandarmanın disiplinli yapısına ve millete olan sarsılmaz bağlılığına vurgu yaptı. Vali Eldivan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Jandarma Teşkilatı, 187 yıllık tecrübesi, disiplini ve milletine olan bağlılığıyla devletimizin en köklü kurumlarından biridir. Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman jandarmalarımız, milletimizin takdirini ve güvenini daima kazanmıştır. Jandarma Teşkilatımızın 187. kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, tüm personeline sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

Yerli ve Milli Teçhizatlar Görücüye Çıktı

Kutlama programı kapsamında, Jandarma Teşkilatının gücüne güç katan teknolojik donanımlar da sergilendi.

Vali Eldivan, etkinlik alanında kurulan ve jandarma tarafından aktif olarak kullanılan Yerli ve Milli silah, araç-gereç ve teçhizatların yer aldığı stantları ziyaret etti.Sergilenen envanteri yakından inceleyen Vali Eldivan, askeri personelden materyaller ve sahada yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

187 Yıllık Güven, Gurur ve Fedakârlık

"187 Yıllık Güven, Gurur ve Fedakârlık" temasıyla öne çıkan kutlamalar, jandarmanın sarsılmaz görev bilincini bir kez daha gözler önüne serdi. Milletten aldığı güçle 187 yıldır hizmet veren Jandarma Teşkilatı, disiplinli yapısı ve büyük özverisiyle devletin en temel yapı taşlarından biri olmaya devam ediyor.