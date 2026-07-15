Etkinlikler kapsamında Belediyemiz tarafından 15 Temmuz'da Bayburt'ta ve ülke genelinde yaşananların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Taşhan Sanat Galerisi’nde açılan sergiyi gezen protokol üyeleri ve vatandaşlar sergide yer alan fotoğrafları ilgiyle incelediler.

Fotoğraf sergisi gezilirken Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Eldivan ile katılımcılara fotoğraflar ve hain darbe gecesi Bayburt'ta yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Sergide ayrıca Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterimleri de izlendi.

Serginin açılışına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Mert Ödeş, kurum müdürleri, Bayburt ŞAGDER Başkanı Selami Köksal ve vatandaşlar katıldı.