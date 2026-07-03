Valilik programının ardından Ulu Cami’de cuma namazını kılan Çiftçi, camiye yürüyüşü sırasında esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
Bakan Çiftçi’nin, cuma namazının ardından Hacı Kıyasi Şentürk Camii Konferans Salonu’nda düzenlenen AK Parti Bayburt İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak partililer ve vatandaşlarla bir araya gelecek.
Karşılamada Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.