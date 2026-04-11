Saray Bahçesi’nde gerçekleştirilen törende, İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Programa İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Cahit Durmaz, şube müdürleri, emniyet mensupları ve POMEM öğrencileri katıldı.
Erkol, törende emniyet teşkilatı personelinin ve polis adayı öğrencilerin Polis Haftası’nı kutladı.
Tören, Atatürk Anıtı önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.