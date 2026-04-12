Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin düzenlediği Köyler arası Futbol turnuvasının 22.si için Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şubesinde Sabah Kahvaltısının ardından İstişare toplantısı yapıldı.

Toplantıda Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk açılış ve selamlama konuşması yaptı.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Futbol turnuvasını tarihi hakkında bilgi verdi. Turnuvaya katılmak isteyen takımların Dernek Başkanlarının sorularını yanıtlayan Durmuş Bu turnuva İstanbul’da Hemşeri Dernekleri arasında düzenlenen en uzun ve en büyük turnuvadır dedi.

Turnuvaya katılım sağlayan her takım Bayburtlunun gözünde Şampiyon olarak görülür. Turnuva’nın amacının Gençleri bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

İstişare Programının ardından Turnuvaya şu an için 16 takımın katılma niyetinde olduğunu, bu sayının daha da artabileceğini belirtti.

İstişaretoplantısına:Üzengili,Taşçılar,Y.Kırzı,Danişment,Yakupabdal,Masat,Çayırözü,Çayıryolu,Saraycık,Konursu,Alapelit,Kalecik,Petekkaya,Helva,Dağtarla,Ağören,İğdir,Aksaçlı,Yolaltı,Çatalçeşme,Sakızlı,Sırakayalar,Sancaktepe,Erikdibi köyleri katıldı.