Uluslararası Özgürlük Filosu’na katılacak olan gemilerden birinin isminin “BAYBURT” olacağı açıklandı.

Bayburt İHH binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, Boykot Dedektifi Kurucusu ve Sumud-Özgürlük Filosu aktivisti Erdem Özveren konuk olarak yer aldı. Özveren, geminin uluslararası hukuk çerçevesindeki önemini vurgulayarak, "Bugün burada sadece bir yardım organizasyonu için değil, Bayburt halkının adalet ve özgürlük haykırışını dünyaya duyurmak için toplandık. 'Bayburt' ismiyle denize açılacak olan gemi, Anadolu’nun sarsılmaz desteğinin bir nişanesidir" ifadelerini kullandı.

12 Nisan’da Demir Alacak

12 Nisan tarihinde hareket etmesi planlanan Global Sumud Flotilla ve Özgürlük Filosu kapsamında yer alacak olan "Bayburt Gemisi", şehrin alın terini ve dualarını Akdeniz’e taşıyacak. Platform yetkilileri, bu girişimin sadece bir yardım faaliyeti olmadığını, aynı zamanda küresel bir farkındalık hareketi olduğunu belirtti.

Bayburt Halkına Seferberlik Çağrısı

Açıklamada, Bayburt’un nüfusundan ve coğrafi büyüklüğünden çok daha büyük bir yüreğe sahip olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"İstiyoruz ki; Akdeniz’in ortasındaki o devasa filonun içinde, dünyanın dört bir yanından gelen vicdan sahipleri bu geminin Anadolu’nun kalbindeki o küçük ama dev ruhlu şehirden geldiğini bilsin. Gazze kıyısına yanaşan her yardım kolisinde, bir çocuğun içtiği her bardak suda Bayburt esnafının, çiftçisinin ve işçisinin alın teri olsun."

Platform, esnafından öğrencisine, emeklisinden çiftçisine kadar tüm Bayburtluları "Bayburt Gemisi"ne katkıda bulunmaya ve bu tarihi sorumluluğu paylaşmaya davet etti. Açıklama, "Çoruh’un bereketini Gazze’nin çoraklaşan topraklarına hep birlikte taşıyalım" çağrısıyla son buldu.