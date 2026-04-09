Vali Eldivan, ilin en güvenli şehirlerden biri olması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Asayiş ve Hırsızlık Olayları Azalıyor

Vali Eldivan'ın paylaştığı verilere göre, Bayburt'ta asayiş olaylarında ciddi bir iyileşme gözleniyor:

* Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç kategorisinde, 2025 yılının aynı ayına göre %27,5 oranında bir azalma yaşandı.

* Mart ayında gerçekleşen 37 asayiş olayının (tehdit, kasten yaralama, hakaret vb.) %100'ü aydınlatıldı.

* Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise geçen yıla oranla %50'lik bir düşüş kaydedildi ve bu olayların tamamı çözüme kavuşturuldu.

Suç ve Suçluyla Kararlı Mücadele

Şehrin huzuru için operasyonların kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Eldivan, şu detayları paylaştı:

Aranan Şahıslar: Mart ayı içerisinde hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanırken, ifade için aranan 9 kişinin işlemleri tamamlandı.

Uyuşturucu ile Mücadele: Yapılan operasyonlarda 579,48 gram esrar ve 19,32 gram bonzai ele geçirildi.

Siber Suçlar: Bilişim suçları kapsamında 22 sosyal medya hesabı tespit edilerek gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Göç Yönetimi: Mart ayında 551 kişiye kimlik denetimi yapıldı ve 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Trafikte Denetim Artıyor, Kazalar Azalıyor

Trafik güvenliği konusunda denetimlerin sıkılaştırıldığını ifade eden Vali Eldivan, denetlenen araç sayısının bir önceki yıla göre %12,45 artarak 19.095'e ulaştığını belirtti. Özellikle okul servislerine yönelik denetimlerde %40,10'luk bir artış gerçekleştirildi. Sevindirici bir gelişme olarak, Mart ayı içerisinde trafik kazalarında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Vali Eldivan, vatandaşları telefon ve internet dolandırıcılığına karşı uyararak, kendisini polis veya savcı olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.