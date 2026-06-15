Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, mezun öğrencilerin Üniversitemizde edindikleri bilgi ve değerlerle ülkemize önemli katkılar sunacaklarına inandığını belirterek mezunları ve ailelerini tebrik etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ile Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş de yaptıkları konuşmalarda mezun öğrencilere başarı dileklerini iletti.



Törenlerde lisans ve ön lisans düzeyinde dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program kapsamında Üniversitemiz lisans birincisi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı mezunu Esma Ay olurken, ön lisans birincisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Programı mezunu Şevval Cin oldu.



Mezunlar adına konuşan Esma Ay ve Şevval Cin, eğitim hayatları boyunca kendilerine destek olan ailelerine, akademisyenlerine ve Üniversitemize teşekkür etti.

Törenlerde fakülte ve meslek yüksekokullarını birincilikle tamamlayan öğrenciler de başarı belgeleri ve plaketlerle ödüllendirildi. Mezuniyet törenlerine sunduğu katkılar dolayısıyla Antep Sofrası sahibi Veysel Dizman’a Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen tarafından teşekkür plaketi verildi.