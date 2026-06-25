Son açıklanan URAP (University Ranking by Academic Performance) 2025-2026 Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda üniversitemiz, önemli bir ivme yakalayarak 37 basamak yükseldi ve dünya genelinde 2902. sıraya yerleşti.

Eğitim ve bilimsel araştırmalara yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Bayburt Üniversitesi, uluslararası arenadaki görünürlüğünü ve başarısını pekiştiriyor. URAP tarafından dünyanın en iyi üniversitelerinin akademik performanslarına göre değerlendirildiği 2025-2026 listesinde elde edilen bu güçlü yükseliş, şehrin ve bölgenin bilimsel vizyonu açısından önemli bir adım olarak kaydedildi.

"Aynı Kararlılıkla Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Elde edilen bu gurur verici tablonun ardından değerlendirmelerde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, üniversitenin araştırma odaklı vizyonuna dikkat çekerek başarının mimarı olan akademik ve idari kadroya teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Türkmen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: