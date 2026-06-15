Gider, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümünü başarıyla tamamlayarak diplomasını aldı.

Busenaz Sürmeneli Spor Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreninde cübbe giyip kep atan Veysel Gider’in mutluluğuna ailesi, yakınları ve sınıf arkadaşları ortak oldu. İleri yaşına rağmen eğitim hayatı boyunca derslerini aksatmayan Gider, bu süreçte akademik eğitimini "Tarih Yazımında Kısa Bir Yöntem" adlı çalışmasıyla da taçlandı.

"4 Yıl Önce Verdiğim Sözü Tuttu"

Üniversiteye başlama hikayesini anlatan Gider, dört yıl önce gazeteci kimliğiyle okulda verdiği bir konferansın dönüm noktası olduğunu belirtti. Gider, "Konferans bitiminde öğrenciler bana 'hocam' diye hitap edince, onlara lise mezunu olduğumu söyledim. 'Siz benim hocamsınız ama size söz veriyorum, sınava girip bu bölüme geleceğim' dedim. Sözümde durdum; ilk tercihim olan Tarih Bölümünü kazandım ve şimdi mezun oluyorum" dedi. Sınıfındaki gençlerle çok iyi bir uyum yakaladığını dile getiren Gider, "Onlarla birlikte olunca kendimi onların yaşında hissetmeye başladım. Arkadaşlığımız çok güzeldi, bundan sonra da bağımızın kopmayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sıra Arkadaşları: "Kendisi Çok Babacandır"

Veysel Gider’in sıra arkadaşı Ali Albayrak ise onun sınıftaki varlığından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Veysel amcayla aynı sıraları paylaştık, sınavlara beraber girdik. Kendisi çok babacan, güzel bir insandır. Tez dönemimizde bile bize çok yardımı dokundu. Kendisini sınıfça çok sever ve sayarız" şeklinde konuştu.

Eşinden 4 Yıl Boyunca Tam Destek

Eşinin eğitim hayatı boyunca en büyük destekçisi olan Nagihan Gider ise bu süreci esprili bir dille anlattı. Eşini her sabah özenle hazırladığını belirten Gider, "Dört yıl boyunca onu adeta bir ilkokul çocuğu gibi okula gönderdim. Kıyafetlerini ütüledim, yemeğini hazırladım. Zaman zaman ona benden keyifli olduğunu söylerdim, o da 'Bir daha olsa yine okurum' derdi" dedi.

Eşine mezuniyet hediyesi olarak bir saat aldığını ve törene çocukları ile torunlarını da getirerek bu mutlu güne ortak olduklarını ifade eden Nagihan Gider, rahatsızlığına rağmen eşini bir an bile yalnız bırakmadığını vurguladı.