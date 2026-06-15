TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna’nın ev sahipliğinde ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette; Bayburt’un turizm potansiyeli, bölgesel turizm rotalarındaki yeri ve seyahat acentalarıyla yürütülebilecek ortak projeler masaya yatırıldı.

Ortak Rotalar ve Görünürlük Hedefleniyor

Görüşmede; Bayburt’un turizm değerlerinin daha görünür kılınması, şehrin Doğu Karadeniz turizm hareketliliğine daha güçlü şekilde entegre edilmesi ve acentalar aracılığıyla yeni rota çalışmalarının geliştirilmesi konuları öncelikli olarak ele alındı. Ayrıca kültür ve doğa turizmi, alternatif turizm rotaları ile seyahat acentalarının bölgeye yönlendirilmesi hususunda atılabilecek somut adımlar üzerinde duruldu.

Milletvekili Ateş: "Bayburt, Turizmde Daha Fazla Öne Çıkmalı"

Seyahat acentalarının turizm sektöründeki ve şehrin tanıtımındaki kritik rolüne dikkat çeken Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş , Bayburt’un tarihi, kültürel mirası ve doğal değerleriyle turizmde çok daha ileri bir noktada yer alması gerektiğini vurguladı. Ateş, "Bu noktada TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığının desteğini ve seyahat acentalarımızın katkısını çok değerli buluyoruz. Bayburt’un turizm rotalarında daha fazla yer alması adına yapılacak her türlü iş birliğine her zaman açığız" ifadelerini kullandı.

Müdür Gül: "Alternatif Turizm İçin Önemli Fırsatlar Sunuyoruz"

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül ise kentin sahip olduğu müzeler, kültürel miras alanları ve doğal güzelliklerin alternatif turizm açısından büyük bir potansiyel barındırdığını belirtti. Gül, destinasyon ve tanıtım çalışmalarında sektör temsilcileriyle ortak hareket etmenin başarıya ulaşmadaki önemine değindi.

Başkan Tuna: "Bayburt Güçlü Bir Hikayeye Sahip"

Bayburt’un bölge turizmindeki özel konumuna işaret eden TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna ise günümüz turist profilinin artık sadece gezip görmek değil, o bölgenin hikayesini yaşamak istediğini ifade etti. Bayburt’un bu anlamda çok güçlü bir altyapıya sahip olduğunu dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"Bayburt; Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Dede Korkut mirası ve kendine özgü kültürel kimliğiyle Doğu Karadeniz’in en önemli kültür destinasyonlarından biridir. Temel amacımız, Bayburt’u bölgesel turizm rotalarının daha görünür bir parçası haline getirmektir. Doğu Karadeniz’i sadece sahil şehirleriyle değil; Bayburt, Gümüşhane, Artvin, Rize ve Trabzon gibi tüm değerleriyle bir bütün olarak düşünmek zorundayız. Kentin kültür turizmi, müzeleri ve tarihi alanları acentalarımız için yepyeni rota imkanları sunmaktadır."

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı, Bayburt’un turizmde hak ettiği noktaya ulaşabilmesi adına kamu kurumları, yerel yönetimler ve tüm sektör paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini belirterek görüşmeyi sonlandırdı.