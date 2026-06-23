Görsel Sanatlar Öğretmeni Nihal Şahin’in öncülüğünde ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatih Şahinoğlu’nun katkılarıyla hazırlanan sergide öğrenciler, farklı teknikler kullanarak ürettikleri eserleri tanıtma imkanı buldu.

Sergi açılışına eşlik eden programda, Müzik Öğretmeni Serhat Oğuz Karaoğlu rehberliğindeki müzik bölümü öğrencileri de başta Bayburt türküleri olmak üzere birbirinden değerli eserleri seslendirerek konuklara müzik ziyafeti sundu.

Kültürel Miras, Tarih ve Filistin Dramı Bir Arada

Genç yeteneklerin Bayburt’un kültürel değerlerini, Türk tarihinin önemli şahsiyetlerini ve güncel insanlık meselelerini tuvale yansıttığı çalışmalar sergide büyük dikkat çekti. Özellikle yöresel ehram dokuması detaylarının işlendiği tablolar, Türk kadın kahramanlarından Kara Fatma ve Nene Hatun’u konu alan eserler ile Filistin’e destek amacıyla hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Sergiye 4 eseriyle katılan 11. sınıf öğrencisi Seda Nur Özen, çalışmalarını sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını ifade etti. Özen, "Sergimizde sadece Bayburt ile ilgili çalışmalar değil, aynı zamanda Filistin’de yaşanan insanlık dramını yansıtan eserler de yer alıyor" diyerek serginin evrensel mesajına dikkat çekti.

12. sınıf öğrencisi Berra Karaaslan ise sergide 5 eserinin yer aldığını belirterek çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Akrilik boya kullanarak Filistin’e destek temalı bir çalışma yaptım. Dünyaca ünlü 'Çığlık' tablosunu Bayburt kültürüne uyarlayarak yeniden resmettim. Ayrıca Türk gücünü vurgulamak amacıyla Türk büyüklerinden Kara Fatma'yı çalıştım. Spatula tekniğiyle hazırladığım fener resmim ve başak toplayan kadınları soyut şekilde yorumladığım eserlerimi Bayburt halkının beğenisine sunmaktan gurur duyuyorum."