Bayburt kültür ve yardım derneği'nin düzenlediği Bayburt köyler arası futbol turnuvası dördüncü hafta maçları Florya Şenlikköy stadında oynandı
İlk Maç Sancaktepe Ağören köyleri arasında oynadı.
Sancaktepe 1 Ağören 3
Goller: Sancaktepe,Yusuf Kaymak
Goller:Ağören, Hüseyin Eren Ömer Seraslan
2.Maç Erikdibi -Saraycık
Saraycık maça çıkmadı
Erikdibi 3 Saraycık 0
3.Maç Gökçedere Petekli
Gökçedere 9 Petekli 1
Ömer Faruk Aşkın, Kemal Başarır, Toprak Aktaş, İbrahim Akdağ, Ömer Faruk Aşkın, Ebubekir Kaya, Samet Satılmış, Ali Akgün, Ebubekir Kaya
Goller: Petekli, Coşkun Akyil
4.Maç Taşçılar 4 Tomlacık 2
Goller:M.Emin Erkul, 2 gol Burak Bozbey
Goller: Tomlacık,Serhat Kloken, Abdullah Kaan Çelik
5.Maç Sırakayalar-Aksaçlı
Sırakayalar .. Aksaçlı
Goller:Sırakayalar,
Goller:Aksaçlı
6.Masat,Yakupabdal
Masat.. Yakupabdal
Goller:Masat,
Goller:Yakupabdal
7.Maç Oruçbeyli,Aslandede
Oruçbeyli.. Aslandede
Goller:Oruçbeyli,
Goller: Aslandede
8.Maç Konursu,Helva
Konursu..Helva
Goller: Konursu,
Goller:Helva,