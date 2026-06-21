Bayburt kültür ve yardım derneği'nin düzenlediği Bayburt köyler arası futbol turnuvası dördüncü hafta maçları Florya Şenlikköy stadında oynandı

İlk Maç Sancaktepe Ağören köyleri arasında oynadı.

Sancaktepe 1 Ağören 3

Goller: Sancaktepe,Yusuf Kaymak

Goller:Ağören, Hüseyin Eren Ömer Seraslan

2.Maç Erikdibi -Saraycık

Saraycık maça çıkmadı

Erikdibi 3 Saraycık 0

3.Maç Gökçedere Petekli

Gökçedere 9 Petekli 1

Ömer Faruk Aşkın, Kemal Başarır, Toprak Aktaş, İbrahim Akdağ, Ömer Faruk Aşkın, Ebubekir Kaya, Samet Satılmış, Ali Akgün, Ebubekir Kaya

Goller: Petekli, Coşkun Akyil

4.Maç Taşçılar 4 Tomlacık 2

Goller:M.Emin Erkul, 2 gol Burak Bozbey

Goller: Tomlacık,Serhat Kloken, Abdullah Kaan Çelik

5.Maç Sırakayalar-Aksaçlı

Sırakayalar .. Aksaçlı

Goller:Sırakayalar,

Goller:Aksaçlı

6.Masat,Yakupabdal

Masat.. Yakupabdal

Goller:Masat,

Goller:Yakupabdal

7.Maç Oruçbeyli,Aslandede

Oruçbeyli.. Aslandede

Goller:Oruçbeyli,

Goller: Aslandede

8.Maç Konursu,Helva

Konursu..Helva

Goller: Konursu,

Goller:Helva,

Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvası Sancaktepe-Kalecik
Bayburt Köylerarası Futbol Turnuvası Sancaktepe-Kalecik
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