KUDAKA’dan Teknik DestekKuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje ile Arpalı beldesinde sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yönelik adımlar atılacak.

Proje doğrultusunda, belirlenen 40 dönümlük arazide profesyonel imar, peyzaj, altyapı ve mimari projelendirme çalışmaları yürütülecek.

Hedef: Kırsal İstihdam ve Alternatif Turizm

Doğaya duyarlı bir yatırım modeliyle hayata geçirilecek olan bu çalışma, Arpalı’daki alternatif turizm olanaklarını artırmayı hedefliyor. Bölge ekonomisini güçlendirmesi planlanan projenin, aynı zamanda kırsal istihdama katkı sağlaması ve beldedeki sürdürülebilir turizm altyapısını geliştirmesi bekleniyor.