Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda gerçekleştirilen törende, polis adayları mesleğe adım atmanın gururunu yaşadı.

32’nci dönem birincisi Umut Özgün, mezunlar adına yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının bir mensubu olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını söyledi. Özgün, görevlerini Türkiye Cumhuriyeti kanunları çerçevesinde, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeden yerine getireceklerini belirterek, hukuk devleti ilkelerinden ve millet iradesinden ayrılmadan çalışacaklarını ifade etti. Özgün, genç polis memurları olarak ülkenin huzuru, güvenliği ve düzeni için vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumaya gayret edeceklerini dile getirdi. Konuşmasının ardından Özgün, yaş kütüğüne plaketini çaktı.

Bayburt POMEM Müdürü Cahit Durmaz ise gece gündüz devam eden yoğun ve disiplinli eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri meslek hayatlarına uğurlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Durmaz, öğrencilerin teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından teşkilata katılmaya hazır hale geldiğini belirterek, "Eylül ayında başlayan, gece gündüz devam eden disiplinli ve yoğun eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizi meslek hayatlarına uğurlamanın onurunu yaşıyoruz. Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi olarak temel amacımız teşkilatımıza, vatanına, milletine ve devletine bağlı Mesleki yeterlilikleri yüksek, ahlaklı, vicdan sahibi personel yetiştirmektir. Bu anlayış doğrultusunda, 32. dönem mezunlarımız hem teorik hem uygulamalı eğitimlerini başarıyla tamamlayarak teşkilata katılmaya hazır hale gelmişlerdir. Görevinizi kanunlara, etik değerlere bağlı kalarak devletimize ve milletimize layık bir şekilde yerine getireceğinize olan inancım tamdır" dedi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne belge ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programın devamında polis yemini edildi ve dua okundu.

Tören, 342 polis adayının kep atmasıyla sona erdi. Genç mezunlar, sevinçlerini aileleri ve arkadaşlarıyla sarılarak paylaştı.