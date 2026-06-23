Yeni araçları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mete Memiş; kent genelinde yürütülen altyapı ve yaklaşık 40 bin tonluk asfalt serim çalışmalarının hız kesmeden süreceğini vurgularken, Ankara ve yurt dışı ziyaretlerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Ziyaretlerin şehre kaynak yaratmak amacıyla yapıldığını belirten Memiş, dünya şampiyonu boksör Elif Nur Turhan'a destek olmak için gittiği ABD seyahatinin masraflarının ise belediye bütçesinden değil, tamamen organizatör şirket tarafından karşılandığını açıklayarak iddialara açıklık getirdi.

Bayburt Belediyesi, son iki yıl içerisinde gerçekleştirdiği yatırımlarla araç filosunu önemli ölçüde genişletti. Belediye, toplam 79 milyon liralık bütçe ayırarak hizmet kapasitesini artıracak yeni araçları bünyesine kattı.

Yapılan yatırımlar kapsamında belediye filosuna çeşitli iş makineleri, dolmuşlar ve çöp kamyonları eklendi. Yeni araçlarla birlikte başta altyapı, temizlik, ulaşım ve belediye hizmetleri olmak üzere birçok alanda daha etkin ve hızlı hizmet sunulması hedefleniyor.

Filoya katılan yeni araçlar hem hizmet kalitesini artıracak hem de vatandaşların taleplerine daha kısa sürede cevap verilmesine katkı sağlayacak. Yeni araçların hizmete alınmasıyla birlikte Bayburt Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü çalışmalarda daha güçlü bir teknik altyapıya kavuşmuş oldu.

Filoya yeni katılan araçları İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan ile birlikte inceleyen Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş yaptığı açıklamada “Bugün burada gördüğünüz araçlar 2024-2025 yılında Bayburt Belediye Başkanlığı'nın filosuna katılmış olan araçlardır. Birkaç tanesini biz belediyemizin kendi imkanlarıyla, diğerlerini de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle filomuza kazandırdık. Türkiye Belediyeler Birliği'nden de bir aracımız var. Araçların fiyatı bugünkü değerle toplam 79 Milyon TL. Burada görülen araçların dışında 10 günlük bir süre içerisinde Belediyemize bir tane kanal açıcı, bir tane de kar küreme aracı kazandırılacak ve bu araçlar sıfır olacak. Bunu da hemşehrilerimizle, misafirlerimizle, gurbetçilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu araçların Bayburt Belediyesi'ne kazandırılmasında şüphesiz ki en büyük destek ve yardım Sayın Cumhurbaşkanımızındır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayburt'a doğru bakışı ve Bayburt'u sevmesi bu araçların Bayburt Belediyesi’ne kazandırılmasında en büyük etken. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu anlamda belediye başkanı olarak Bayburt adına ve şahsım adına şükranlarımı arz ediyorum. Yine Milli Savunma Bakanımız Orgeneral Sayın Yaşar Güler Paşa'mızın bu araçların belediyemize kazandırılmasında çok ciddi emekleri var. Yine bir ekip olarak; Valimiz, Milletvekilimiz, AK Parti İl Başkanımız, İl Genel Meclis Başkanımız ve diğer ilçe/belde belediye başkanlarımızla birlikte sayın bakanlarımızın yanına gittiğimizde taleplerimiz hep karşılık bulmuştur" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü ve Milli Sporcu Elif Nur Turhan’ın unvan koruma maçında elde ettiği başarıya da değinen Başkan Memiş, “Son günlerde benim Amerika'ya gitmemle ilgili küçük bir kesim eleştirmek istemiş. Belediye Başkanı şehirde durmuyor, yurt dışında veya Ankara'da deniliyor. Evet, Belediye Başkanı Amerika'ya gitti; Dünya Şampiyonu olan Belediyemizin de sporcusu olan Elif Nur Turhan'ı yalnız bırakmamak adına oradaydım. Cumhuriyet tarihinde bir ilki başararak IBF Hafif Sıklet Dünya Boks Şampiyonu olan Elif kızımız üstün bir başarıyla unvanını korumuştur. Ayrıca belediyenin parasıyla gittiğim hezeyanında bulunanlar oldu. Bilet ve konaklama giderleri maçı düzenleyen organizatör şirket tarafından karşılanmıştır. Bu bilgiyi kamuoyuna arz ediyorum” dedi.