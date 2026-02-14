Sporun içinde yaşananlara bakıp, gerçekleşen olayların rastlantı/tesadüf olmadığını şahit oluyoruz. Biz bu satırları yazarken, İçişleri ve Adalet Bakanlığında değişiklikler vardı.

Yeni bakanların meclisteki yemin töreninde, hükümetin bu atamasına muhalif siyasi kanat ortamı germe çabası içerisindeydi. Sabah akşam ‘demokrasi, demokrasi…’ den ‘dem’ vuranlar, değişikliği hazmedemediler. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaşatılan böylesi ‘kaos’ ortamını, Ali Karahasanoğlu abimiz “Korku ne? Akın Gürlek bir idi, 81 olacak!’ başlıklı dünkü (12 Şubat 2026) yazısında, TBMM içinde şiddete başvuran CHP’lilerin durumunu o kadar net özetliyor ki, yüreğine sağlık…

‘VAR MERKEZİ’ ZİYARETİNDEN,

NİÇİN RAHATSIZLIK DUYULUR Kİ…

Kabinedeki değişikliği ve yaşananlarla, sporun içinde yaşananlar, İmam Şafi’nin “Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür.” sözünü hatırlatacak kadar önemli. Doğru giden işleri nasıl ‘sabote’ edilebilir hususunda, ‘şeytan’ aklı boş durmuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘VAR Merkezi’ ziyaretiyle ilgili eleştiriler. FIFA Kokart Töreni’nin ardından, program kapsamında gerçekleşen ziyaretle ilgili Bakanlık açıklamasının bir bölümünde, “…Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır. Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.” VAR merkezinin ziyaretten dolayı yapılan yersiz eleştirilerin, kabine değişikliğinde meclise yaşatılan kaos ile aynı güne denk gelmesi tesadüf olamaz. Birilerinin halkı ayrıştırma, kin ve nefrete taşıma çabası içerisinde olduğu her halinden belli oluyor…

BEŞİKTAŞ’A IRKÇI SALDIRI…

Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘VAR Merkezine’ ziyaretle ilgili açıklama gereği duyma zorunluluğu olmamasına rağmen, nezaket gösterip bu açıklama yapılıyor. İyi de yapmış. Olanda hayır aramak gerek. Kul olarak üzerimize düşeni yapalım, iyiyi ve kötüyü Allah (cc) bilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘VAR Merkezi’ ziyaretiyle ilgili açıklama yapması, olanlara seyirci değil, topa girmesindeki önemi/zorunluluğu ortaya koyuyor. Spor vasıtasıyla yaşatılan ‘çarpıklıklara’ cevap vermek yerine sessizliğe bürünmesi, süreci zorluğa sokar, karşılığını bulur. Bakanlık, ülkemizde sporun denetleyici ve tamamlayıcısı ise, yeri geldiğinde benzer girişimleri/yaptırımları sorumluluğu üstlenmeli. Buna en bariz örnek Yunanistan’da yaşandı.

Basketbol BKT Avrupa Kupası’ndaki Panionios-Beşiktaş GAİN maçında Yunan taraftarların açtığı ‘ırkçı’ içerikli pankart açmasına, tepki göstermesin de ne yapsın! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme gerçekleştiği bir dönemde, Yunanistan ekibinin ırkçı hareketinin gerçekleşmiş olması hiç de tesadüf olmayan ve sistemli gerçekleşen bir saldırıdır. Basketbol Milli Takım Antrenörü Ergin Ataman’a İsrail Tel Aviv’de sözlü saldırıya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tepkisini ortaya koyarak, olması gerekeni yaptı. Türk futbolunun transfer, ‘yabancı’ oyuncu konusunda savurganlığına elbette ki seyirci kalmamalı. Futbolla birlikte spor branşlarında milli ve manevi açıdan çöküntü içindeyse, özerk diye spor federasyonları kendi haline bırakılmaması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yer alan 17 bakanlıktan birisi ise, takımlarımıza ırkçı saldırısından sporcunun dövmesi, giyim kuşamına kadar, Bakanlık üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi önem taşıyor. Dileriz bugüne kadar ihmal edilenler, bundan sonra ihmal edilmez. Çünkü ülkemizin boşa geçirecek zamanı kadar, değeri ve değerliyi zayi edecek vakti yoktur…