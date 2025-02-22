TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre Türkiye genelinde konut üretimi için belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen daire sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12 azalırken, Karem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Dursunkaya yaptığı açıklamada konut üretiminin giderek azaldığını ve önümüzdeki süreçte ihtiyacı karşılayamayacağını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde 2024 yılında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı %13, daire sayısı %12 ve yüzölçümü %15 azaldı. Bu rakamlar ile konut üretiminin azalmaya başladığını ifade eden Karem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı: Remzi Dursunkaya ''Türkiye ekonomisinin lokomotifi ve stratejik öneme sahip olan inşaat sektöründe yıllık konut ihtiyacının 800 ila 1 milyon adet olduğunun belirtilmesine rağmen konut üretiminin son yıllarda 600-700 bin seviyelerinde kalmasının arz talep dengesini bozacağını ve konut ihtiyacının giderek artabileceği” değerlendirmesinde bulundu.

Sektördeki hareketlenmenin giderek artacağını dile getiren Dursunkaya; gayrimenkul piyasalarında üretimin azalması ve konut fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesine rağmen konut olan talep düşmemekte aksine artmaktadır. Son bir yıla baktığımızda ise hızla artan inşaat maliyetleri ve azalan konut stokları yeni üretilen konut fiyatlarında yüksek oranlarda fiyat artışlarına neden olmaktadır. Ancak buna rağmen konuta olan rağbet bu yılda yüksek başladı. Ocak ayında açıklanan rakamlar 2025 yılında da özellikle konuta olan ilginin yüksek olacağını gösteriyor. Önümüzdeki süreçte insanları ulaşılabilir koşullarla konut sahibi yapabilmek için yeni projeler üretmek istiyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de konut ihtiyacının karşılanması için özel sektöründe elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çeken Remzi Dursunkaya şunları söyledi;” ülkemizde ev sahipliliği oranının giderek azaldığı bir ortamda barınma sorununun çözümünün sadece kamu kaynakları ile yapılması yeterli değildir. TOKİ ve Emlak Konut bu noktada yeni konut üretimi için büyük çaba sarf ediyor, diğer taraftan özel sektör geliştiricilerinin de erişilebilir fiyatlarda konut üretimi için kaynaklarını değerlendirmesinde fayda olacaktır. Sadece üst segment projelerin değil toplumun geneline yayılan dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın da ulaşabileceği konut projeleri üretilmelidir.

Karem Yapı’nın inşaat sektöründe köklü deneyime sahip bir firma olarak yenilikçi tasarım ve kaliteli üretimde fark oluşturmaya çalıştıklarını belirten Dursunkaya; “her projenin kendine özgü özel bir yaklaşım gerektirdiğinin, müşteri fikirlerinin de bu yaklaşımın vazgeçilmez bir parçası olduğunun farkındayız. Müşteri ve paydaşlarla sürekli diyalog halinde olmanın ve ekip çalışmasını esas alan ve konusunda uzman olan ekipler ile bütüncül bir yaklaşımın çok yönlü tasarım çözümleri üretmemize ve bizi mükemmel sonuçlara ulaştıracağına inanmaktayız. Bugüne kadar proje geliştirdiğimiz Bakırköy ve Bahçelievler bölgelerinde kaliteli konutları müşterilerimize ulaşılabilir fiyatlar ile sunmayı hedefledik. Önümüzdeki süreçte ise konuta olan talebin giderek artacağını düşünüyoruz ve bu nedenle Başakşehir, Zeytinburnu ve Bakırköy ilçelerinde geliştirmeyi planladığımız projelerimiz için hazırlıklarımıza hız veriyoruz” diye belirtti.

Remzi Dursunkaya

Karem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı