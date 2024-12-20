Gayrimenkule olan ilginin devam ettiği ülkemizde yıl bitmeden konut satışları 1 milyonu geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,6 artarak 153 bin 14 oldu. Karem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Dursunkaya yaptığı açıklamada konuta olan ilginin özellikle ikici el piyasalarda artarak devam ettiğini belirtti.

Gayrimenkule olan ilginin devam ettiğini belirten Karem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı: Remzi Dursunkaya “Türkiye’de son on yıldır konut satış adetleri 1 milyonun üzerinde gerçekleşiyor. Ülkemizde hızlı nüfus artışı, şehirlere göçün yaygınlığı, mevcut konutların yenilenme ihtiyacı, deprem riski, imar ve iskân planlarındaki değişiklikler, kentsel dönüşüm ihtiyacı ülke ekonomisinde gayrimenkul sektörünün sürekli ön planda olmasına neden olmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Dursunkaya; son yıllarda hem konut stokların azalması hem de inşaat maliyetlerinin yükselmesi yeni konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır. Birinci el ve ikinci el piyasalarda konut fiyatlarının hızlı yükselmesine rağmen içerisinde bulunduğumuz yıl 1,2 milyona yakın konut el değiştirerek ve konut talebinin artarak devam ettiğini değerlendirdi. Gayrimenkule olan ilginin ağırlıklı olarak ikinci el piyasalarda ulaşılabilir konut talebine yönelik olduğunu belirten Dursunkaya; Mevduat faizlerinde yaşanan bir miktar gerileme ve bunun devam edeceğine dair beklentiler de vatandaşları konut için teşvik etmeye başladı. Özellikle 4-5 milyon TL bandında satılan konutlara ilginin daha fazla olduğunu, yatırımcıların banka mevduatlarında bulunan birikimlerinin kredi oranlarının düşmeye başlaması ile birlikte konut tarafına kayacağını ve inşaat sektöründe büyük bir hareketlenme başlayacağını değerlendirdi.

Üretimin azaldığı sektörde ortaya çıkabilecek olan konut talebine inşaat firmalarının yetişemeyeceğini değerlendiren Dursunkaya; bu dönemde hazırlıklarını yapan raflarda bekleyen arsaları üzerine yeni konut projeleri geliştiren ve çalışmalarını tamamlayan inşaat firmalarının bir adım önde olabileceğini belirtti. Karem Yapı Yönetim Kurulu Başkanı: Remzi Dursunkaya enflasyon artışına paralel olarak konut fiyatlarındaki yükselme nedeniyle, bir miktar parası olanlar paralarını değerlendirmek için seçenekler arasında tercihlerini konuta yönelttiğini, 2025 yılında da gayrimenkule olan ilginin artarak devam edeceğini belirtti.

Remzi Dursunkaya