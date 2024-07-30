Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvalarında Bayburt’ta Final oynatmak.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Köyler arası Futbol Turnuvalarında Bayburt’ta Final oynatmak.

Bu Yıl Turnuva Finalinin Bayburt Genç Osman Stadında oynanma hayali gerçekleşti.Bayburt Kültür ve yardım Derneği Final Heyecanı Bayburt Merkeze taşındı.20.si gerçekleşen Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvasında Final Bayburt Gençosman Stadyumunda oynandı.

Köyler arası Futbol Turnuvası devam ettiren,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanlarından Hayrettin Altuncu,Abdurrahman Polattimur,Faruk Kılıçaslan’dan sonra Görev alan Genel Başkan Hicabi Durmuş bu hayali gerçekleştirdi.

Turnuva Finalinin Bayburt’ta oynanmasında Bu Yıl Turnuvanın Komisyon Başkanı Ünal Yaşaroğlu’nun Komisyon üyelerinden çok emek veren ,Selami Kaya,Tevhit Dinçer,Mürsel Can'ın ,emeği tartışılmaz.

Genel Başkan Hicabi Durmuş’un Kalp rahatsızlığından dolayı Turnuva Finaline katılamaması haricinde Finale yakışan bir programla Turnuva sona erdi.

Genel Başkan’ın telefonla stada bağlanarak seyirciye hitap etmesi Turnuva komisyonunu duygulandırdı,hepimiz duygulandık. Zira Hicabi Durmuşun Turnuvada herkesten çok emeği olduğu muhakkak.Çok istemesine rağmen hastalığı dolayısıyla Turnuvaya iştirak edememesi çok duygusal oldu.

Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin çıtasını hep yukarı çıkaran Genel Başkanlarımıza Teşekkür borçluyuz.Her Başkan Yönetimlerinin’de desteğiyle çıtayı daima yukarı çıkarmaya çalıştı.

Köylerarası Futbol Turnuvasında Hayaller gerçekleşti.

Hayrettin Altuncunun Turnuvayı başlatma gayretleri, Abdurrahman Polattimur’un Turnuvayı sekiz yıl eksiksiz ve Profosyonelce yapması,Faruk Kılıçaslanın gayretleri ve Hicabi Durmuşla Finalin Bayburt’a taşınmasıyla zirve yaptı.

Genel Başkan Hicabi Durmuş ve Komisyon Başkanı Ünal Yaşaroğlunun Futbol Tunuvasının Finalini Bayburt'ta yapacağız demesini ben şahsen zor iş diyerek geçiştirmiştim.Duyanlarında çok zor bir iş ve sorumluluk işi dediklerini hatırlıyorum.Fakat yapacağı işe inan insanların yapamayacağı bir iş yoktur.

Genel Başkan Abdurrahman Polattimur’un zamanında yapılan Turnuvalarda haftalık olarak Gazete çıkardığımı ve her maçın yer aldığı yorumların ve istatistiklerin yer aldığı Gazeteleri unutmak mümkün değil.

Köyler arası Futbol Turnuvasının açılışlarına katılan ünlü isimler ve seyircinin gösterdiği ilgi ve alaka hafızalardan silinmez.

Turnuva finallerinin Televizyonlardan canlı yayınlanması ve Derneklerimizi arasında yeni dostluklar kurulması Bayburtlu hemşerilerimiz için bir kazanç olmuştur.

Köyler arası Futbol Turnuvasında bu Yıl Gökçedere ve Sırakayaların Final Maçının dostluk ve kardeşlik içerinde bitmesi ayrıca takdire şayan bir durum oldu.

Maçın Kazananından çok Hemşerilerimizi ilgilendiren durum budur.

Turnuva Şmpiyonu Gökçederespor'u,Turnuva ikincisi Sırakayalarsporu ve Turnuva Centilmen takımı saraycıksporu gönülden tebrik ediyorum.

Genç Osman stadyumuna Bayburt’ta Siyasi ve Bürokratların ilgisi konusunda aynı şeyi söylemek mümkün değil.Bayburt Valsi ve bürokratların Kurum Müdürlerinin katılımı,bir çok kurumun bizzat Turnuvanın daha sıhhatli yapılması için göstermiş olduğu çabayı takdirle karşıladık.

Turnuvayakatılan Ağörespor,Taşçılarspor,Saraycıkspor,Sırakayalarspor,Akşarspor,Yakupabdalspor,Konursuspor,Kalecikspor,Ballıkayaspor,Çayıryoluspor,Gökçederspor'u tebrik ediyorum.

Bazı Siyasilerimiz ve Bürokratlarımızın katılım sağlamamasını yadırgadık.

Bir yıl sonraki Turnuvada gençlerimizi bir araya getiren ve tanışıp kaynaşmaya vesile olan maçlarda görüşmek dileğiyle.