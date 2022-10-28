Türk Yüzyılı,Türkiye Yüz Yılı,Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı,bu başlıkların tümü doğru ve gerçekleşmektedir.Bunu Türklerin Yüzyılı olarak ta ifade edebiliriz.

Türk Yüzyılı

İlk olarak “Türk Yüzyılı” başlığını inceleyecek olursak,Sovyetler birliğinin yıkılmasının ardından Türk Devletleri bağımsızlığını ilan etmelerinin ardından Rus hakimiyetinin izlerini ne kadar silmeye kalksalar da güvenlik endişesiyle tam bağımsız olamadılar.Konjonktürün değişmeye başladığı günümüzde Türkiye’nin Azerbaycan- Karabağ savaşında göstermiş olduğu tutum ve Rusya Türkiye ilişkileri ,Enerji yolu üzerinde bulunmaları Türk dünyasının kendine güvenmesine yol açmıştır.

Türk keneşinin (Türk Devletleri Teşkilatı)kurulması da bunun bir göstergesidir. Bu yüzyılda Dünyanın ekonomik ve siyasi ağırlık merkezi Batıdan Asya'ya kayıyor.

Ekonominin ve siyasetin ağırlık merkezinin Asya ya kayması demek,Türk Devletlerinin yeni güç ve sıklet merkezi,Türkiye’nin bölgesel bir güç olmasıyla sonuçlanacak.

Dünyada Türklerin hem siyasi hem ekonomi olarak önde olduğu bir çağ bizi bekliyor.

Türkiye Yüzyılı

AK Partinin 2023 vizyonu,manifestosunun adı “Türkiye Yüzyılı” 2002 yılından bu yana hükümet eden Ak Parti,Başkanlık sistemini getirmesi ve Cumhur ittifakının kurulmasıyla bürokratik devletten hızlı karar alabilen dinamik bir yapıya kavuştu.Savunmasını sınırları içinden sınır ötesine taşıdı.Milliyetçi hareket Partisiyle yaptığı ittifakla da Milli politikalar daha fazla ön plana çıktı.

Türkiye 15 temmuz darbe girişiminin ardından Amerika’nın marifetiyle Devletin damarlarına sızan Fetullahçı terör örgütünü büyük oranda temizlemesi, PKK terör örgütünü bitireme noktasına gelmesi, sınır ötesi Libya operasyonu,Suriye operasyonlarıyla kendi politikalarını dünyaya kabul ettirmesi,Türkiye’nin alt yapısını tamamlaması,Savunma sanayisini yüzde 20 ‘den yüzde 70’e çıkarması,enerjide yaptığı hamlelerle tam bağımsız ve bölgesel bir güç olduğunu kabul ettirmeye başladı.Bu Türkiye yüzyılı olmasının kaçınılmaz bir sonucu olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı

Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı,Türkiye Yüzyılından kasıt aslen aynıdır.Fakat neden Türkiye Cumhuriyeti Yüzyılı değil de Türkiye Yüzyılı deniyor diye eleştiriler yapıldı.Bu eleştiriler,Ülkenin çıkarına politika üretemeyenlerin bahane bulmasından başka bir şey değildir.

Selçuklunun da, Osmanlının da adı Türkiye’dir.Batılı ülkeler Selçuklu ve Osmanlı döneminde bizim ülkemizden bahsederken her zaman Türkiye dediler.Bu ülkenin adı Selçukluda olsa ,Osmanlıda olsa Cumhuriyette olsa adı her zaman Türkiye’dir.

Bir eşik aşıldı.Sömürgeci kafaları dinlemeden,korkmadan hareket eden bir Türkiye’nin başarısıdır.

Kendi kararlarını alabilen,yapılanları görerek kendine güvenmeye başlayan bir Milletin yeniden doğuşudur.

Kendi tarihinden habersiz bir toplum olmaktan,kurtulmanın arefesinde gücünün farkına varan bir Millet olma yolundayız. “Bizden adam olmaz” devri bitti arttık.

Batının ve içerdeki işbirlikçileri tüm engelleme çabalarına rağmen Türkiye’nin ve Türklerin yüzyılı olması artık kaçınılmazdır.

Ama,Fakat,Lakinleri bırakmak,inanmak şarttır. İnanmak başarmaktır.Kızılelmaya hey Kızılelmaya..

Selam ve muhabbetle..

Mehmet Demirer