MHP Aday Tanıtım toplantısında büyük coşku yaşandı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında il, ilçe belde ve belediye başkan adayları ile belediye meclis ve il genel meclisi adaylarının tanıtımı yapıldı.
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Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısında 5 yıllık görev süresi boyunca yapımı tamamlanan ve devam eden projeleri anlattı.
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