Bayburt Köyler arası futbol turnuvası açılışı
Bu yıl 20.si düzenlenecek olan Geleneksel Bayburt Kültür ve Yardım Derneğini Köyler arası Futbol Turnuvası açılışı yapıldı.
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20.si düzenlenen Geleneksel Bayburt Kültür ve Yardım Derneğini Köyler arası Futbol Turnuvası açılışı İstanbul Mahmutbey stadında yapıldı.
Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 20. Geleneksel Futbol Turnuvası İstanbul Bağcılar Mahmutbey Stadında başladı.11 Köy Takımının katıldığı Futbol Turnuvasının açılışı bu gün yapıldı.
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