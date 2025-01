Arif Akcan'ın başkanlığında oluşan yönetim kurulunda Harun Sivlim, İsa Akgün, Emirhan Aktaş, Aydın Tuna Akgün görev aldı. Denetim kurulunda ise Kemal Bayramoğlu, Metin Çakır, Yavuz Albayrak yer aldı.

Şube Başkanı Arif Akcan kongrede yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Bayburt’ta Daha Güçlü ve Daha Sağlıklı Bir Toplum İçin: “Bağımsızlık Seferberliği İlan Ediyoruz”

Yeşilay, insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük kötülüklerden biri olan bağımlılığa karşı büyük bir mücadele veriyor. Alkol bağımlılığıyla başlayan mücadeleye diğer bağımlılıkları da ekleyen Yeşilay, şu anda tüm bağımlılık türleriyle mücadele eden tek sivil toplum kuruluşu olma özeliğini taşıyor.

26 Kasım' 2024 de T.C. İçişleri Bakanlığımızın iş birliğiyle başlattığımız bu seferberliğe herkesin katkı sunmasını bekliyoruz. Bayburt halkının desteğiyle, İlimizde bağımlılıklarla daha etkin mücadelede edeceğiz.

Bağımsızlık Seferberliği, tarihimizden, milletçe verdiğimiz istiklal mücadelesinden ilhamını alıyor. Bir asır önce, işgal güçlerinin Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında toplumumuzda alkol ve uyuşturucu maddeleri yaygınlaştırmasını ve işgale karşı mücadele ruhunun yıkılmasını önlemek amacıyla, Sultan Vahdeddin'in izniyle ve Şeyhülislam İbrahim Haydarizade'nin himayesinde, Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilal-i Ahdar" adıyla kurulmuştur.

Bağımsızlık Seferberliği, bu nedenle sadece topraklarımızı değil, bedenlerimizi ve zihinlerimizi de işgalden kurtarmak amacını taşımaktadır. Bizler bu seferberliği başlatarak, bağımlılıkla mücadelede yeni bir adım atmak istiyoruz. Yüz yıl önce olduğu gibi, bugün de bağımsızlık için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.

Bağımlılıkla mücadele, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konudur. Amacımız, bağımlılıklara karşı toplumun tüm kesimlerini sahada daha etkin hâle getirerek geleceğimiz olan çocuklarımıza daha sağlıklı bir yaşam armağan etmek. İlimizde ve İlçelerinde yürüteceğimiz eğitimler, farkındalık çalışmaları ve saha faaliyetleriyle, Doktorlarımız, Hukukçularımız, Öğretmenlerimiz, İmamlarımız, Esnafımız, Eczacılarımız, Sivil toplum kuruluşlarımız mahallelerimizin ve köylerimizin temsilcileri muhtarlarımız ve daha birçok paydaşımız aracılığıyla insanımızın yanında olmak adına kapı kapı gezeceğiz, kendilerini ve ailelerini bağımlılıklardan nasıl koruyacaklarını anlatacağız.

Bağımlılık endüstrisi her mahalleye her sokağa ve her eve nüfuz ediyor. Bağımlılığın bireysel bir sorun olmanın ötesinde bir aile hastalığı ve halk sağlığı sorunu olduğu biliniyor. Kişiyi, aileyi ve en nihayetinde toplumu tahrip eden bağımlılıklarla topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor.

Mahalle mahalle önleyici programlar ve aileleri destekleyici faaliyetlerde seferberliğin önemli bir diğer ayağını oluşturmaktadır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin korunması için toplumsal olarak elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz. Yeşilay’ın faaliyetlerinden daha çok insanın haberdar olmasıyla, bağımlılığın önlenmesi ve fiziksel ve ruhsal sağlığı güçlü, sosyal bağları kuvvetli bilinçli bir toplumun oluşturmalıyız.