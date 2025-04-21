Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği 21.Geleneksel Köylerarası Futbol Turnuvasının Kura Çekimi Bayburt İğdir Köyü Derneğinde gerçekleşti.İğdir Köyü Dernek Başkanı Turnuvaya katılan Köy Dernek Başkanlarına ve Bayburt Kültür ve yardım Derneği Futbol komisyonuna yemek ikramı yaptı.

21. Köylerarası Futbol Turnuvasının,Turnuva Komisyonu belirlendi.Futbol Komisyonunun Başkanı Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan yardımcısı Vedat Polat,Başkan yardımcısı Muharrem Aktürk oldu.

Komisyon Üyeleri,Dernek yönetim kurulu üyelerinden Vedat Polat ,Muharrem Aktürk ,Emrah Tekel,Fikret Bayındır,Tevhit Dinçer,Ercan Dursun,Yunus Memiş,Zahit Kaymak,Murat Yerli,Yaşar Dinçer,Keramettin Öztürk,Recep Akkoç oldu.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş konuşmasında: Turnuvaya katılan takımlara başarılar dileyerek takımların asıl gayesinin Hemşerilerimiz arasında birlik ve beraberlik oluşturmak olmalıdır dedi.

Tük takımlarımız Bayburt’tur. Öncelikle bunun şuurunda olarak centilmence mücadele ederek sporun ruhuna uygun Bayburtluya yakışır bir turnuva olmasını temenni ediyorum dedi.

15 Takımın katıldığı Futbol Turnuvasında kuralar çekildi.

3 Guruptan oluşan Futbol turnuvasında, Guruplar 5’er takımdan oluştu.

A gurubu

Taşçılar

Tekirdağ Ağören

Gökçedere

Kalecik

Çayıryolu

B Gurubu

Sırakayalar

Tomlacık

Çiftetaş

İstanbul Ağören

Arslandede

C Gurubu:

Pınargözü

Aksaçlı

Akşar

Hacıoğlu

Konursu