Kongre Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklala Marşının okunmasıyla başladı.Divan teşkilinin ardından yönetime yeni aday çıkmadı.Kabaçayır Dernek üyeleri yönetimi tekrar göreve getirdi.
Bayburt Kabaçayır Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Tahsin Körçoban ve yönetimi tekrar seçildi.
Başkan Tahsin Körçoban Derneklerinin bulunduğu binanın Kentsel dönüşümle yıkılacağını ifade ederek yenilenen binada Dernek merkezinin yenileneceğini edeceğini belirtti.
Bayburt Kabaçayır Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Yöni yönetimi şu isimlerden oluştu.
Başkan Tahsin Körçoban
İrfan Durmuş
Ali Silsüoür
Murat Silsüpür
Abdurrahman Beyazıt
Murat Yılmaz
Murat Çelik
Mehmet Karazağ
Ahmet Türkoğlu
İsmet Demir
Hasan Girgin
Ali Başaran
Osman Körçoban
Adem Karazağ
Erol Beyazıt
Süleyman Türkoğlu
Emre Seymen
Muammer Yılmaz
Mehmet Başaran
M.Ali Durmuş
D.Ali Karazağ