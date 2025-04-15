Kongre Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklala Marşının okunmasıyla başladı.Divan teşkilinin ardından yönetime yeni aday çıkmadı.Kabaçayır Dernek üyeleri yönetimi tekrar göreve getirdi.

Bayburt Kabaçayır Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Tahsin Körçoban ve yönetimi tekrar seçildi.

Başkan Tahsin Körçoban Derneklerinin bulunduğu binanın Kentsel dönüşümle yıkılacağını ifade ederek yenilenen binada Dernek merkezinin yenileneceğini edeceğini belirtti.

Bayburt Kabaçayır Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği Yöni yönetimi şu isimlerden oluştu.

Başkan Tahsin Körçoban

İrfan Durmuş

Ali Silsüoür

Murat Silsüpür

Abdurrahman Beyazıt

Murat Yılmaz

Murat Çelik

Mehmet Karazağ

Ahmet Türkoğlu

Dernekler İstişare toplantısında bir araya geldiler Dernekler İstişare toplantısında bir araya geldiler

İsmet Demir

Hasan Girgin

Ali Başaran

Osman Körçoban

Adem Karazağ

Erol Beyazıt

Süleyman Türkoğlu

Emre Seymen

Muammer Yılmaz

Mehmet Başaran

M.Ali Durmuş

D.Ali Karazağ