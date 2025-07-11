EGİAD Melekleri ile EİB Genç İhracatçılar Konseyi, melek yatırımcılığı yaygınlaştırmak ve ihracatçıları girişimcilikle buluşturmak için iş birliği protokolü imzaladı.İZMİR (İGFA) - Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Melekleri Ağı ile Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genç İhracatçılar Konseyi, girişimcilik ve melek yatırımcılık ekosistemini güçlendirmek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı.

İmzalanan protokolle, ihracatçıların yenilikçi iş modelleri geliştirmesini ve erken aşama yatırımlarla küresel rekabette avantaj sağlamasını hedefliyor.

EGİAD MELEKLERİ: “GİRİŞİMCİLİK VE İHRACAT STRATEJİK UNSURLAR”

EGİAD Melekleri İcra Kurulu Başkanı Arda Yılmaz, imza töreninde, “Girişimcilik ve ihracat, ekonomik kalkınmada tamamlayıcı unsurlar. Bu protokolle, ihracatçılarımızı melek yatırımcılık ve yenilikçi girişimcilikle buluşturarak yatırım vizyonuyla desteklemeyi amaçlıyoruz. Yatırım kültürünü yaygınlaştırmak ve yaratıcı fikirleri başarı hikayelerine dönüştürmek için bu iş birliğini çok değerli buluyoruz” dedi.

EİB: “8 BİN İHRACATÇIYLA PROJEYE DESTEK VERİYORUZ”

EİB Genç İhracatçılar Konseyi Başkanı Erkan Zandar, mart ayında EGİAD ile imzalanan Ticaret Köprüsü Protokolü’nün devamı niteliğindeki bu iş birliğinin önemine dikkat çekerek, “8 bin ihracatçıyı temsilen buradayım. EGİAD Melekleri’nin projelerini ihracatçılarımızla buluşturacağız. Start-up ve melek yatırımcılıkta ciddi tecrübemiz var. Türkiye’nin ihracatını 267 milyar dolardan, birim fiyatı 1,55 dolardan 3 dolara çıkarmayı bu tür iş birlikleriyle başaracağız” dedi.

Zandar, EİB Genç İhracatçılar Konseyi’nin 160 üyesiyle Türkiye’de rol model olduğunu vurguladı.