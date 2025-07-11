Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi, PKK’nın silah bırakma ve fesih açıklamalarını “yeni anayasa” ve “konfederalizm” tartışmalarıyla birleştirerek, Cumhuriyet’in temel değerlerine yönelik tehditlere karşı mücadele başlattı.BURSA (İGFA) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa Şubesi, PKK’nın “silah bırakma” ve “örgütü feshetme” açıklamalarının ardından harekete geçti. Şube, Cumhuriyet’in temel ilkelerini korumak amacıyla siyasi partiler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişarelere başladı.

İlk ziyaret, CHP Bursa İl Başkanlığı’na yapılırken, İYİ Parti, Zafer Partisi, sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle görüşmeler devam edeceği öğrenildi.

“YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI BÖLÜNME HEDEFLİYOR”

ADD Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, PKK’nın açıklamalarını “emperyalist bir oyun” olarak nitelendirerek sert bir manifesto yayımladı.

Başkan Akdoğan, “Türkiye’de yeni siyasi atmosfer, Cumhuriyet değerlerine tehditleri ve yeni anayasa tartışmalarını beraberinde getirdi. Bu, tesadüf değil, emperyalizmin yeni Sevr planıdır. PKK’nın fesih ilanı, rejim değişikliği çağrısıdır. Terörist başına meşruiyet kazandırma ve Lozan’ı tartışmaya açma çabaları, ulus-devlet yapımızı hedef alıyor. Bu millet, Kurtuluş Savaşı’nda bu oyunu bozdu, yine bozacak!” dedi.

“LOZAN VAZGEÇİLMEZİMİZDİR”

Gürhan Akdoğan, PKK’nın bildirisinde Lozan’a atıf yapılmasını eleştirerek, “Lozan’a dil uzatmak, Cumhuriyet’e açık saldırıdır. Bu bildiri, Türkiye’yi soykırımcı gibi gösterip teröristleri özgürlük savaşçısı gibi sunuyor. Bu, milli egemenliğin teslimidir” diye konuştu.

Yeni anayasa tartışmalarını “BOP’un anayasal boyutu” olarak tanımlayan Akdoğan, “Türkiye savaş mı kaybetti ki anayasasını kökten değiştirsin? Konfederal yapı önerileri, bölünme hedefliyor” ifadeleriyle tepki gösterdi.

ABD BÜYÜKELÇİSİNE SERT ÇIKIŞ

ABD Ankara Büyükelçisi Tom J. Barrack’ın Osmanlı millet sistemi övgüsüne de değinen Akdoğan, “Sen kimsin ki bu millete yönetim sistemi öneriyorsun? Lozan bizim zaferimiz, Cumhuriyet bağımsızlık belgemizdir!” dedi.

“Demokratik konfederalizm” önerilerini “bölücülük” olarak nitelendiren Akdoğan, “Bu ülke tek millettir: Türk Milleti!” vurgusu yaptı.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ADD’nin ziyaretini “bir sözleşme” olarak nitelendirdiğini belirterek, “Bu temaslar, Cumhuriyet düşmanlarına karşı dayanışmanın göstergesidir. Umutsuzluk yok, geri adım yok. Birlikte başaracağız” dedi.

Akdoğan, “Atatürk’ün Türkiye’si bu oyunlara gelmez. Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri bizim yol haritamızdır. Tam bağımsız, üniter, laik Türkiye için mücadele edeceğiz!” diyerek sözlerini tamamladı.