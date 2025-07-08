Köyün piknik alanında yapılan şölene saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ali Yurdunkulu'nun Kuran-ı Kerim okumasıyla devam eden programda konuşmalar yapıldı.

Köy Muhtarı Bünyamin Ayışık misafirlere 'hoş geldiniz' dedi.

Daha sonra turnuvada şampiyon olan Taşçılarspor oyuncuları sahneye alındı ve Teknik Direktör Aytekin Bozbey, burada yaptığı konuşmada turnuvanın en büyük kazancının centilmenlik olduğunu dile getirdi. Bozbey, turnuvanın vermiş olduğu mesajla 81 ile örnek olduğunu söyledi.

Şenliklerin en önemli mimarı olan İstanbul Taşçılar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Erkul ise 18 yıldır sürdürülen şenliklerin, köyde beraberliğin sağlanması adına önemli bir etkinlik olduğunu dile getirerek, derneklerine ve Taşçılar köyüne hizmet eden herkesi sevgiyle, minnetle andı.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği eski Genel Başkanı Abdurrahman Polattimur, futbol turnuvasının ve Taşçılar Şenliğinin tarihi sürecine değinirken, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş da turnuvaya katılan tüm takımları şampiyon olarak gördüğünü, Taşçılar'ın ise bu şampiyonlar arasında birinci olduğunu dile getirdi.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da Bayburtlular'ı görev yaptığı yerlerden çok iyi tanıdığını ve Bayburtlular'ın doğdukları coğrafyalarına bağlılıkları ile tanındığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bayburt'a olan sevgisinden bahseden Vali Eldivan, Bayburt'un da bu sevgiye her seçimde rekor oyla karşılık verdiğini sözlerine ekledi.

Şehitler dolayısıyla müzik bölümü iptal edilen şenliğin son bölümünde Dernek Başkanı Ali Erkul tarafından 18. yıl anısına Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'a hediye takdim edildi. Vali Eldivan ve diğer protokol üyeleri de sponsorlara plaket takdim etti.