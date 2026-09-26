Teknik heyet yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncuların hırslı ve istekli temposu dikkat çekerken, takım her geçen gün sezona daha hazır hâle geliyor.

Bayburt sporda Parola Profesyonel Lig Gençosman’da Antrenman Temposu Arttı, Kadro Yeni Transferlerle Güçlendi, Tesisler Yenilendi.



Sezon öncesinde A takım seçmeleriyle kadroya yetenekli gençleri dâhil eden Bayburt spor, transfer atağı kapsamında yaptığı yeni takviyelerle kadro derinliğini artırdı. Takım bir yandan saha çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da altyapı ve konaklama standartlarını yükseltti. Tepeden tırnağa yenilenen Kurban Yazoğlu Tesisleri’nin yeniden hizmete girmesiyle birlikte sarı-siyahlı ekip, modern bir çalışma ortamına kavuştu.



Kupa mücadelelerinde Borçka Sporu 3 golle geçerek moral depolayan ve 2. eleme turuna yükselen Bayburt temsilcisi, bu performansını lige de taşımak istiyor. Yönetim, teknik heyet ve futbolcuların tek bir hedefe kilitlendiği Bayburt spor ’da tek gaye, sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırarak kenti yeniden profesyonel liglerde temsil etmek.