Bayburtspor tarihinin efsanevi isimleri arasında yer alan merhum Kurban Yazoğlu tarafından yaptırılan ve ilk olarak 1995 yılında hizmete giren spor tesisleri, Bayburtspor yönetimi tarafından yürütülen geniş kapsamlı onarım çalışmalarının ardından düzenlenen görkemli bir törenle yeniden açıldı.



Saat 18.00’de yoğun katılımın eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Bayburtspor Başkanı Bünyami Yazoğlu, çalışmaların kısa sürede tamamlandığını belirterek, "Tesisi 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Sahamızda bazı eksiklerimiz var, onları da en kısa sürede gideriyoruz. İnşallah yenilenen tesislerimiz Bayburtspor’umuza büyük katkı sağlayacak ve takımımız başarıdan başarıya koşacaktır" dedi.

Törende söz alan Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, merhum Kurban Yazoğlu’nun isminin tesislerde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu çok yerinde kararı alan Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu’na ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İnşallah Bayburtspor’umuz kupa maçında yaptığı iyi başlangıcı bundan sonra da başarılarını artırarak sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Bayburt Vali Mustafa Eldivan ise tesislerin yenilenerek Kurban Yazoğlu’nun anısının yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şölen Havasında Geçen tesis açılış programında,

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek tesis binası ve kompleks gezildi. Davul-zurna eşliğinde bar ekiplerinin sahne aldığı açılışta, taraftarlar da tezahüratlarıyla Başkan Bünyami Yazoğlu’na ve takıma moral desteğinde bulundu.

Geniş katılımın sağlandığı açılış törenine; Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş, Türkiye Futbol Federasyonu Erzurum Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu,Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Bayburt İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Harun Sivlim, Bayburt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Murat Canpolat, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu, Bayburtspor Onursal Başkanı Şeref Yazoğlu, kulüp yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.