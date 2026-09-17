Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu 1. eleme turu maçında Artvin ekibi Borçkaspor ile karşılaşan Bayburtspor rakibini farklı bir skorla geçerek bir üst tura adını yazdırdı.

Saat 14.00’te Gençosman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmadan her iki devrede attığı birer golle 3-0 galip ayrılan Bayburtspor, kupada bir üst tura yükseldi. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 45 ve 56. dakikalarda İlyas Işık ve 90. Taygun Vurgun penaltı atışından kaydetti. Bayburtspor özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında oynadığı futbolla umut verdi.