Bayburt Belediyesi Seyir Terası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yalçın, partinin saha çalışmaları, terörle mücadele ve muhalefetin durumuna ilişkin değerlendirmeler yaptı.

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana sahada vatandaşla iç içe olduğunu belirten Yalçın, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde Anadolu'yu karış karış gezmeye devam ettiklerini söyledi. Saha ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiklerini ifade eden Yalçın, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetleri analiz ederek Genel Merkez bünyesinde raporlaştırdıklarını ve Cumhurbaşkanına sunduklarını aktardı.

"Bayburt, Rekor Destekleriyle AK Parti'nin Yanında Oldu"

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişinin 24 yılını iktidarda geçirdiğini hatırlatan Yalçın, bu süreçte milletle kurulan doğrudan bağın güveni pekiştirdiğini dile getirdi. Bayburt’un AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a her zaman rekor düzeyde destek verdiğini vurgulayan Yalçın, kentin taleplerini Ankara’ya taşıyarak çözümü için gerekli tüm çabayı göstereceklerini ifade etti.

"Türkiye Bölgesinde Bir İstikrar Adasıdır"

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun bir seçim sloganından ibaret olmadığını, ülkeyi küresel ölçekte güçlü bir aktör yapma amacı taşıdığını belirten Yalçın, dünya siyasetindeki gerilimler ve güç boşlukları karşısında Türkiye’nin konumunu güçlendirdiğini kaydetti. Çevre coğrafyalardaki çatışmalara rağmen Türkiye’nin istikrarını koruduğunu altını çizen Yalçın, ülkeyi küresel siyasetin en belirleyici aktörlerinden biri yapmayı hedeflediklerini belirtti.

"Terör Örgütüne Silah Bırakmaktan Başka Çare Yok"

Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine dikkat çeken Yalçın, Meclis’te yürütülen süreçlere değindi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı öncülüğünde Meclisimizde önemli kararlar alındı. Terör örgütüne diyoruz ki; silahları bırakmaktan başka çare yoktur. Terör örgütü kendisini feshetmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık çok büyüdü ve gelişti. En zor zamanlarımızda dahi bizi yıkamayan terör, bu saatten sonra devletimizden hiçbir şey koparamaz. Herkes terör ve şiddetle hiçbir şey elde edilemeyeceğinin farkına varmalıdır."

"Muhalefet Türkiye'nin Sorunlarına Çözüm Üretemiyor"

Muhalefet partilerinin tutumunu sert bir dille eleştiren Yalçın, AK Parti’nin tek iktidar alternatifi olmayı sürdürdüğünü savundu. Muhalefetin ekonomi, dış politika, savunma sanayii ve terörle mücadele konularında somut bir vizyon ortaya koyamadığını iddia eden Yalçın, belediyelerde yaşanan skandalların ve parti içi koltuk kavgalarının kamuoyunu rahatsız ettiğini dile getirdi. Yalçın, AK Parti olarak kendi ilkeleri ve millete hizmet anlayışıyla yola devam edeceklerini vurguladı.

Bayburt Belediyesi Seyir Terası'nda düzenlenen basın toplantısına; Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Ebubekir Bulunmaz, AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Miraç Bayram, teşkilat mensupları ve geçmiş dönemlerde partide görev yapmış isimler katıldı.

Yalçın ve beraberindeki heyet, basın toplantısının ardından Valilik ve Belediye ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere programına devam etti. Yalçın, saat 17.00'de STK'larla bir araya gelecek.