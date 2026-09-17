Program doğrultusunda, kentte hazırlanan 221 projeye toplam 99 milyon 958 bin 478 lira hibe desteği sağlanacak.

Desteklenen projelerin toplam yatırım tutarının ise 139 milyon 941 bin 870 lirayı bulduğu açıklandı. Kırsal ekonomik altyapıyı güçlendirmek, tarımsal üretimi modern standartlara taşımak ve üreticilerin yatırım kapasitelerini artırmak amacıyla hayata geçirilen program, bölge ekonomisine önemli katkı sunacak.

Sağlanan hibe desteğiyle birlikte üreticilerin, başta modern tarım ve hayvancılık makineleri olmak üzere çeşitli alanlardaki yatırımlarını faaliyete geçirmeleri hedefleniyor. Uygulanacak projeler sayesinde kırsal bölgelerde üretim hacmi ile verimliliğin artırılması ve yüksek katma değer sağlanması bekleniyor.