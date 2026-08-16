BAYBURTGÜNDEM- Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyamin Yazoğlu’nun öncülüğünde yürütülen görüşmeler sonucunda sağlanan anlaşma, düzenlenen resmî törenle hayata geçirildi. İmza töreninde Bayburtspor’u temsilen Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler ve Sponsorluk Sorumlusu Recep Çil ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Serdar Kumbasar hazır bulundu. Sürece Fuzul Pazarlama Direktörü Emre Bey de katkı sağladı.

Atılan imzalarla birlikte Bayburtspor’un kurumsal ve finansal yapısına önemli bir destek sağlanmış oldu. Anlaşmanın ardından Kulüp Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Bayburtspor’a katkı sunan ve iş birliğinin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm isimlere ile Fuzul ailesine teşekkür edildi.

Açıklamada ayrıca, "Güçlü iş birlikleri, güçlü yönetim ve daha güçlü bir Bayburtspor hedefiyle çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.