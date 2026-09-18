Gençosman Mahallesi Koruk Sokak’ta hizmete giren lokalin açılış programında, davul zurna eşliğinde sahne alan bar ekibi gösterisi alkış topladı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Monarşi Taraftar Derneği Başkanı Muhammed Ölmez, yeni lokalin Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu’nun kent gençliğine verdiği değerin bir somut göstergesi olduğunu belirtti. Ölmez, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu tesisin ve derneğimizin kazandırılmasında emeği geçen Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’e, derneğimize dün 1 milyon TL bağışta bulunan Onursal Başkanımız Şeref Yazoğlu’na, destek veren tüm büyüklerimize, kardeşlerimize ve ilçe-belde belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bayburtspor, bu şehrin kırmızı çizgisidir. Monarşi Taraftarlar Derneği olarak Bünyami Yazoğlu başkanımızın kayıtsız şartsız yanında olacağız. Siyasi büyüklerimizden de Bayburtspor’a destek vermelerini, hep birlikte kenetlenerek kulübümüzü en güzel yerlere taşımayı temenni ediyorum."

"Başkanımızla çıktığımız bu yolda vaat edilen projeler tek tek hayata geçiyor. Güçlü bir kadro kurduk ve ilk maçımızdan güzel bir sonuçla ayrıldık. Tesislerimizin yenilenmesinin ardından bugün de taraftarlarımız için bu değerli mekanı kazandırdık. Artık Bayburt ve Bayburtspor tam anlamıyla bütünleşmiştir. Esnafımızın ve halkımızın desteğiyle bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum."

Bünyami Yazoğlu: "Geleceğe Güçlü Bir Bayburtspor Bırakmak İstiyoruz"

Bayburtspor Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu da konuşmasında kupa mücadelesine ve birlik-beraberlik mesajlarına değindi:

"25 günlük kısa bir hazırlık döneminin ardından çıktığımız kupa maçından galibiyetle ayrılmayı başardık. Şu an takımımız %40-%50 kapasitesine yakın oynuyor; birkaç maç içinde sahada çok daha hızlı ve dinamik bir Bayburtspor izleyeceksiniz. Bugün Türkiye genelinde profesyonel liglerdeki birçok kulüp Bayburtspor’un hamlelerini takip ediyor. Şehrimizdeki taraftar gruplarını tek bir çatı altında birleştirerek bu dayanışmayı kalıcı kılmayı hedefledik. Onursal Başkanımızın derneğimize yaptığı 1 milyon TL’lik bağışın, tüm iş insanları ve esnafımız için bir teşvik olmasını diliyorum. Birlik olursak başaramayacağımız şey yoktur."

Prof. Dr. Orhan Ateş: "Burası Gençlerimiz İçin Bir Okul Olacak"

Açılışta konuşan Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise tesisin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Bu güzel mekanın kentimize ve gençlerimize kazandırılmasında emeği geçen Kulüp Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bu lokalde hem Bayburt hem de futbol sevgisini pekiştirecek. Burası bir mektep gibi gençlerimizin kültürümüzü yaşatacağı bir buluşma noktası olacaktır. Bu sezon oluşturulan güçlü kadro ile inşallah başarılarla dolu bir yıl geçireceğiz. Bizler her zaman Bayburtspor’un yanında durmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından protokolle birlikte açılış kurdelesi kesilerek lokal gezildi ve davetlilere ikramlarda bulunuldu.