Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede il emniyet müdürü değişen 39 ilden bir olan Bayburt'un yeni emniyet müdürü geçmişte Uşak Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Polis Başmüfettişi Ayhan Karaduman oldu.

1991 yılında Polis Kolejinden, 1995 yılında ise Polis Akademisinden mezun olarak emniyet teşkilatındaki meslek hayatına başladı. Eğitimini sürdürürken Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans programını tamamladı. Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin farklı illerinde Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Güvenlik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) gibi suçla mücadelenin en kritik birimlerinde sahada aktif görevler üstlendi. İstanbul bünyesinde Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü olarak sorumluluk üstlendi ve buradaki görevini 2019 yılında tamamladıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı makamına getirildi. Bu görevdeyken 2021 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine yükseldi. 2023 yılında Uşak İl Emniyet Müdürü olarak atanan Karaduman, daha sonra Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı ve Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdür Vekili olarak emniyet teşkilatının eğitim kadrolarında idarecilik üstlendi. Son olarak 18 Eylül 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt İl Emniyet Müdürü oldu.