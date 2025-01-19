Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümü üzerine yaptığı açıklamada, başta çocuklar olmak üzere vatandaşların mağduriyetine sebebiyet verenlerin adalet karşısında hesabını vereceklerini söyledi. Olayla ilgili Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari Yüksekova'da henüz 12 yaşındaki kız çocuğu Eslem Teker’in sahipsiz sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırı neticesinde hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Bu sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan Kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmeliğin yayımlandığına dikkati çeken Bakan Yumaklı, "Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu" dedi.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1880927373555544551

Kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandığını belirten Bakan Yumaklı, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, konuyla ilgili derhal Mülkiye Başmüfettişi görevlendirildiğini ve çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Yüksekova Belediyesi de konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.