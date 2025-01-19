Bayburt Demirözü Güneşli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel kurulu Divan Seçimiyle devam etti.

Divan Başkanlığına Erol Atasoy, Necdet Akbulut, Halil İbrahim Sağır seçildi.

Bayburt Demirözü Güneşli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan kongresi şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlad.

Olağan genel kurulda yapılan oylamada Güven Altuntaş ve yönetimi tekrar seçildi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Başkan Güven Altuntaş

Yücel Altun

İlyas adıgüzel

Muharrem altuntaş

Onur sağır

Furkan Aktaş

Rasim Akbulut