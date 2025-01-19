Bayburt Demirözü Güneşli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel kurulu Divan Seçimiyle devam etti.
Divan Başkanlığına Erol Atasoy, Necdet Akbulut, Halil İbrahim Sağır seçildi.
Bayburt Demirözü Güneşli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği olağan kongresi şehitlerimiz için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlad.
Olağan genel kurulda yapılan oylamada Güven Altuntaş ve yönetimi tekrar seçildi.
Yeni yönetim şu isimlerden oluştu:
Başkan Güven Altuntaş
Yücel Altun
İlyas adıgüzel
Muharrem altuntaş
Onur sağır
Furkan Aktaş
Rasim Akbulut