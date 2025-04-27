Bu yıl 21.sini düzenlenen Bayburt Köyler arası Futbol Turnuvası Sivil toplum kuruluşları arasında en uzun soluklu Futbol Turnuvası oldu.

Geçen yıl Finali Bayburt Gençosman Stadında oynanmıştı. Bu yıl ’da Finalin Bayburt’ta oynanması bekleniyor.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği Geleneksel Futbol Turnuvası açılış Programı İstanbul Mahmutbey Stadında başladı.

Program Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.Bayburt Folklor Ekibinin gösterisi ve Bayburtlu sanatçı Sehlan Burakın şarkılarıyla devam etti.

Programda açılış konuşmasında Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş Turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti. Durmuş Turnuvaya katılan Takımların hepsinin Şampiyon olduğunu belirtti. Turnuvanın centilmence ve dostluk içinde geçmesini beklediklerini belirtti.

Açılış Programında Eski Milli takımlar Menejeri Can Çobanoğlu Katılan Takımlara Plaketlerini takdim etti.

Kura çekiminde ilk Maçı oynayacak takımlar,Geçen yılın Şampiyonu Gökçederespor ve Tekirdağ Ağören oldu.

Turnuvanın başlama vuruşunu Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Milli Takımlar eski Menejeri Can Çobanoğlu yaptı.

Programa Bağcılar Belediye Başkan yardımcısı Salih Kumbar,Milli Takımlar eski Menejeri Can Çobanoğlu,Eski Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Dede Korkut Platformu Başkanı Ünal Yaşaroğlu, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Polattimur,Başakşehir Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan yardımcısı Hüseyin Aydın,Başarı Hastanesi Yönetim kurulu Başkanı Hicabi Gökdereli,Baysiad Başkanı Yaşar Yerlikaya,Bağcılar Belediyesi Ulaşım Müdürü Nejdet Akbulut ve Köy Dernek Başkanları katıldı.