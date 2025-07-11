Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Türkiye ve Somali ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındığı görüşme ile ilgili ayrıntı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Somali arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceğini, ilişkilerin atılacak adımlarla geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye’nin terörle mücadelesinde Somali halkının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin terörle mücadele alanında ulusal birliğini sağlamasının önemli olduğunu kaydetti.