Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 865 milyon 356 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çiftçilere müjdeli haberi verdi.

Toplam 865 milyon 356 bin TL tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyuran Bakan Yumaklı, “Bereketli topraklar, desteklerle buluşuyor; üretim güçleniyor. Hayırlı, bereketli olsun” dedi.

Ödemeler kapsamında; hayvan hastalıkları tazminatı için 810 milyon 439 bin 363 TL, hububat, baklagil ve dane mısır desteği için 20 milyon 500 bin 386 TL, hayvan gen kaynakları desteği için 18 milyon 902 bin 500 TL, mazot ve gübre desteği için 9 milyon 478 bin 532 TL, sertifikalı tohum üretim desteği için 3 milyon 750 bin 587 TL, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği için 2 milyon 58 bin TL ve sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği için 226 bin 632 TL çiftçilere aktarılacak.