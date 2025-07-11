ASFAT öncülüğünde ASELSAN, MKE ve BMC iş birliğiyle geliştirilen 8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Silah Sistemi, kalifikasyon testlerinde dakikada 6 atış hedefini 8 atışla geçerek büyük başarı elde etti.ANKARA (İGFA) - Kısa adı ASFAT olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş., ASELSAN, MKE ve BMC iş birliğiyle geliştirilen 8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Silah Sistemi, kalifikasyon testlerinde rekor bir performans sergiledi.

Sistem, dakikada 6 atış yapma hedefini aşarak 8 atış gerçekleştirip üstün bir başarı elde etti.

Proje, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ARPAN-155 sistemi kapsamında, BMC’nin 8x8 taktik tekerlekli araç platformuna entegre edilen 155 mm obüs ve ASELSAN’ın atış kontrol sisteminden oluşuyor.

Kalifikasyon Testlerinde Rekor Atış!ASFAT ana yükleniciliğinde ASELSAN, MKE ve BMC ile ortak üretilen 8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre Silah Sistemi dakikada 6 atış görevini 8 atış yaparak üstün başarıyla test etti! ????????@tcsavunma@aselsan @MKEgovtr @BmcOtomotivTR… pic.twitter.com/6gDioOxrHv— ASFAT (@MSB_ASFAT) July 11, 2025

Testlerde gösterilen yüksek ateş gücü ve hareket kabiliyeti, sistemin stratejik ve operasyonel avantajlarını ortaya koydu.