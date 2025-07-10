Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi’nde 2024 yılıEkim ayından bu yana ücretli giriş uygulanırken, tadilatlar ve yeni düzenlemelerle ziyaretçi deneyimi iyileştirildi. Yerleşkedeki Lozan Anıtı ise ücretsiz olarak ziyaretçilerini bekliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi’ne bağlı Karaağaç Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet verirken, Lozan Anıtı, Tarihi Tren Garı, Nostaljik Kara Tren ve çok sayıda tarihi bina ile ağaçlarıyla dikkat çekiyor.

Yerleşkede Doğa Tarihi Müzesi, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi, Balkan Üniversiteler Birliği Müzesi ile Güngör-Rifat Arıbal Koleksiyonu da bulunuyor.

Edirne’nin önemli turistik noktalarından biri olan yerleşke, her gün yerli ve yabancı ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

ÜCRETLİ GİRİŞ VE İYİLEŞTİRMELER

Hatırlanacağı gibi 2024 yılı Ekim ayından bu yanan girişte ücret uygulanmaya başlanmıştı.

Bu ücretle Tren Garı, Nostaljik Tren ve 5 müze ziyaret edilebildiği gibi rehberlik hizmeti de sunulurken, ücretler binalardaki tadilatları artırdı. Ziyaretçi ihtiyaçlarını kolalaştıran tadilatlarda, Nostaljik Tren boyanırken, yürüme yolları, oturma alanları, otomatik sulama sistemi, yeşil alanlar ve gül plantasyonları eklendi.

Ücret muafiyetinin Trakya Üniversitesi öğrencileri, 15 yaş altı-65 yaş üstü vatandaşlar, üniversite personeli ve yakınları, engelliler, refakatçileri, gaziler ile gazi ve şehit yakınlarını kapsadığı bildirildi.

Bu arada yaklaşık 1 aydır Lozan Anıtı'nın da ücretsiz ziyarete açık olduğu kaydedildi.