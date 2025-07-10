Türk Silahlı Kuvvetleri’nin son bir haftada Irak’ta 2 teröristin teslim olması, hudutlarda 221 şahsın yakalanması ve tünel imha faaliyetleriyle ilgili detaylar açıklandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, faaliyetleri ve gündemdeki konuları ele alan Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) üs bölgeleri ve hudutlarda zorlu koşullarda sürdürdüğü operasyonlar hakkında bilgi, Bakanlık Sözcüsü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından verildi.

OPERASYON VE TESLİMATLAR

Yapılan açıklamalara göre son bir haftada, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu.

Pençe-Kilit gibi operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme imha edildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Bu arada hudutlar ise Cumhuriyet tarihinin en etkin güvenlik önlemleriyle koruma devam ediyor.

Hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9’u terör örgütü mensubu olmak üzere 221 şahıs yakalanmış, 1.017 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/nTrXb1R4Zl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 10, 2025

Son bir haftada; yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9’u terörist olmak üzere 221 şahıs yakalandı. Bin 17 şahsın eklendiği koruma faaliyetlerinde, 1 Ocak’tan bu yana yakalananların sayısı 3 bin 304, engellenenlerin sayısı ise 41 bin 920’ye ulaştı.

Bu hafta Edirne ve Hatay hudutlarında 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, Suriye harekat alanlarında “tünel imha” çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Bugüne kadar Tel Rıfat’ta 212, Menbiç’te 246 kilometre tünel imha edildiği bildirildi.