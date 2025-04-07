Bayburt Kültür ve yardım Derneği İstişare toplantısı için Bayburt İl, İlçe ve Köy Dernekleriyle İstişare toplantısı yaptı.

Toplantının ev sahibi Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, açılış konuşmasında dernekler arası iletişimin ve dayanışmanın önemine değinerek, birlikte hareket etmenin Bayburtlulara daha güçlü hizmet sunulmasına vesile olacağını vurguladı.

Toplantının ana gündemini Futbol turnuvası oluşturdu.Turnuvanın tüzüğü ve değişiklikler anlatıldı.20 Nisanda Kuraların çekilmesi ve 27 Nisanda Turnuvanın açılışının yapılması kararlaştırıldı.

Futbol Turnuvasına katılacak Derneklerimizin 15 Nisan tarihine kadar müracatlarının yapılması gerektiği ifade edildi.

Sabah kahvaltısında bir araya gelen Dernek Başkanları toplantısı hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.