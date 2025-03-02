107.yıl programı geçtiğimiz hafta ertelenmişti. Ertelenen program Ramazanın ilk gününe denk gelmesi hasebiyle,107.kuruluş yıldönümünü iftarla birlikte ifa ettiler.

Kurtuluş programı Ramazanın ilk gününe denk gelmesi nedeniyle iftarla birlikte gerçekleşti.

Program Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla birlikte başladı. İftar öncesi Kuran okundu.

İftar sonrası başlayan 107.yıl kutlama programı Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuşun açılış konuşmasıyla başladı. Durmuş 107.Yıl programının olumsuz hava şartlarından dolayı ertelediklerini ifade etti.

Bayburt Vakfı Başkanı Yetgin Çavdar konuşmasında Ramazanın ilk gününe denk gelen 107.yıl kurtuluş programını birlikte kutlamak nasip oldu dedi.

İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız Hemşerilerimize hitaben selamlama konuşması yaptı.

Programda Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen 1918’de yaşanan Kop mücadelesinin ikinci Çanakkale olduğunu belirtti.

Son olarak Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Bayburt’un kurtuluşunun 107.yılı vesilesiyle düzenlenen programdan dolayı teşekkür etti. Ramazanın ilk iftarının hayırlı olmasını diledi.

Program Geceye katkı sunan Sponsorlar Plaket takdimlerinin ardından sona erdi.